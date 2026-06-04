Эксперт Юшкова назвала самые проблемные места в сочинении на ЕГЭ

«Это всеобщее заблуждение, что отдельно я (выпускник — прим. ТАСС) выполняю тестовую часть, отдельно пишу сочинение. От того, как школьник освоил нормы орфографии, пунктуации, грамматики, нормы словоупотребления, зависит и качество того текста, который он будет писать. В сочинении самым проблемным местом являются как раз эти зоны. И если бы экзаменуемый готовился к первой части более тщательно, он бы и в своем тексте сочинения таких досадных ошибок бы не допускал», — рассказала она.