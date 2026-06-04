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Эксперт Юшкова назвала самые проблемные места в сочинении на ЕГЭ

По словам председателя предметной комиссии Свердловской области по русскому языку, ими являются орфография и пунктуация.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Ошибки в орфографии, пунктуации, грамматике и словоупотреблении являются самыми проблемными местами в сочинении на ЕГЭ. Качество итогового текста, написанного школьником, напрямую зависит от уровня усвоения норм русского языка, проверяемых в тестовой части экзамена, рассказала ТАСС председатель предметной комиссии Свердловской области по русскому языку Наталия Юшкова.

«Это всеобщее заблуждение, что отдельно я (выпускник — прим. ТАСС) выполняю тестовую часть, отдельно пишу сочинение. От того, как школьник освоил нормы орфографии, пунктуации, грамматики, нормы словоупотребления, зависит и качество того текста, который он будет писать. В сочинении самым проблемным местом являются как раз эти зоны. И если бы экзаменуемый готовился к первой части более тщательно, он бы и в своем тексте сочинения таких досадных ошибок бы не допускал», — рассказала она.

Среди наиболее сложных случаев эксперт выделила правила слитного, раздельного и дефисного написания слов, а также оформление деепричастных и причастных оборотов. По ее словам, выпускники нередко затрудняются в их вычленении из структуры предложения, а также допускают ошибки при обособлении вводных слов и конструкций.

Юшкова добавила, что в ЕГЭ по русскому языку присутствуют задания повышенной сложности, например, связанные со стыком союзов в предложении или пунктуационным анализом объемного текста. По словам эксперта, такие задания носят аналитический характер и требуют от выпускников не только знания правил пунктуации, но и умения систематизировать информацию, делать логические выводы.