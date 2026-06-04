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Суворовцы в Приморье будут осваивать пилотирование дронов

В Уссурийское суворовское военное училище передали 10 FPV дронов и наземные системы управления к ним. Теперь суворовцы будут осваивать актуальные военные технологии на практике, получая навыки, которые сегодня критически важны для обороноспособности страны.

Источник: КазТАГ

По поручению заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева современную технику в училище передали резиденты ТОР «Патриотическая».

В Уссурийском суворовском военном училище уже запущена программа обучения пилотированию БПЛА для воспитанников 8−10 классов, отмечает пресс-служба краевого кабмина.

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