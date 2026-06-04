Суворовцы в Приморье будут осваивать пилотирование дронов

По поручению заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева современную технику в училище передали резиденты ТОР «Патриотическая».
В Уссурийском суворовском военном училище уже запущена программа обучения пилотированию БПЛА для воспитанников 8−10 классов, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше