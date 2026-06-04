Установку ворот и шлагбаумов во дворах в Хабаровском крае возьмут по контроль

В Законодательной Думе Хабаровского края состоялось заседание комитета по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Депутаты в первом чтении одобрили проект закона, которым предоставят муниципалитетам право устанавливать требования к размещению ограждающих устройств во дворах и на прилегающих территориях, сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.