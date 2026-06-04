Установку ворот и шлагбаумов во дворах в Хабаровском крае возьмут по контроль

В Законодательной Думе Хабаровского края состоялось заседание комитета по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Депутаты в первом чтении одобрили проект закона, которым предоставят муниципалитетам право устанавливать требования к размещению ограждающих устройств во дворах и на прилегающих территориях, сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.
«Действующая редакция закона о благоустройстве не позволяет местным администрациям предотвращать негативные последствия от бесконтрольной установки ворот, калиток, шлагбаумов и заборов. Это приводит к хаосу и возникновению конфликтных ситуаций», — говорится в сообщении.
Инициатива принадлежит Хабаровской городской Думе.
Данные изменения позволят органам местного самоуправления внести соответствующие поправки в правила благоустройства; обеспечить действенный контроль за размещением ограждающих устройств; снизить количество несанкционированных установок; уменьшить социальную напряженность, вызванную стихийным появлением таких конструкций.
Депутаты подчеркнули, что у муниципалитетов уже должен быть разработан готовый механизм регулирования вопроса. В случае необходимости парламентарии готовы оказать помощь для выработки действенных решений.