Животноводческий комплекс планируют построить в Хабаровском крае

Возвести такой объект, рассчитанный на 6 тысяч коров, собирается группа компаний «ЭкоНива». Соглашение об этом на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр. Запустить комплекс инвестор намерен в 2029 году. Для этого сейчас рассматриваются площадки в Бикинском и Вяземском районах. Как подчеркнул глава региона, сегодня потребность в молоке в Хабаровском крае закрыта всего на 10%, потому что его производством занимаются, в основном, мелкие сельхозпредприятия и фермеры. Появление в регионе крупного комплекса, по его мнению, позволит нарастить объемы производства молока, разнообразить ассортимент продукции и создать новые рабочие места.