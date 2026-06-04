Россиянам рассказали, кому полагается социальная доплата к пенсии

Однако в некоторых регионах прожиточный минимум оказывается ниже федерального. В таких случаях назначается федеральная социальная доплата, которая действует по тому же принципу — её задача повысить доход пенсионера до общефедерального прожиточного минимума пенсионера. Изотова пояснила: федеральная доплата — это базовая государственная гарантия для всех пенсионеров страны, тогда как региональная — это надбавка сверху для тех, кто живёт в регионах с более высоким прожиточным минимумом.