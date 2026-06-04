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Россиянам рассказали, кому полагается социальная доплата к пенсии

Заместитель председателя Счётной палаты Галина Изотова в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума разъяснила механизм социальных доплат к пенсии.

Заместитель председателя Счётной палаты Галина Изотова в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума разъяснила механизм социальных доплат к пенсии.

По её словам, право на региональную социальную доплату имеют неработающие пенсионеры, чей общий доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в том регионе, где они проживают. Эта мера действует только в тех субъектах Российской Федерации, где местный прожиточный минимум выше федерального. Доплата доводит доход пенсионера ровно до регионального минимума.

Однако в некоторых регионах прожиточный минимум оказывается ниже федерального. В таких случаях назначается федеральная социальная доплата, которая действует по тому же принципу — её задача повысить доход пенсионера до общефедерального прожиточного минимума пенсионера. Изотова пояснила: федеральная доплата — это базовая государственная гарантия для всех пенсионеров страны, тогда как региональная — это надбавка сверху для тех, кто живёт в регионах с более высоким прожиточным минимумом.

Размер прожиточного минимума пересматривается ежегодно как на федеральном, так и на региональном уровнях. На 2026 год федеральный прожиточный минимум пенсионера установлен в размере 16 288 рублей. В бюджете Социального фонда на федеральную доплату в этом году заложено более 129 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что родители начали получать новую выплату от Соцфонда.