Улицу Шеронова в Хабаровске отремонтируют к началу сентября

В Хабаровске ремонт улицы Шеронова планируют завершить к началу сентября. Работы на одном из сложных дорожных объектов города идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным, сообщили в мэрии.
Реконструкция проходит на участке от улицы Ленина до Волочаевской. Здесь не только обновят дорожное покрытие, но и заменят трамвайные пути с использованием железобетонных шпал, обустроят широкий тротуар и нанесут велосипедную разметку. Глава города поручил ускорить темп работ, чтобы завершить объект до начала учебного года.
Отдельно власти намерены заняться территорией вдоль улицы Шеронова, где остаются гаражи и неухоженные участки. В перспективе к этой работе хотят привлечь инвесторов — речь идёт о создании общественно-деловых пространств, зоны отдыха и объектов социальной инфраструктуры. Такие этапы могут реализовать в 2027—2028 годах.
«Мы выполняем здесь не просто замену асфальта и трамвайных путей, а создаём полноценную городскую среду», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
За ремонтом вместе с контролирующими структурами следят общественники. В Общественной палате города отмечают, что этот участок важен не только для транспорта, но и для пешеходов — особенно для детей, которым нужно безопасно переходить дорогу перед началом учебного года.
В этом году Хабаровску выделили более миллиарда рублей на ремонт дорог по нацпроекту. Помимо улицы Шеронова, на федеральные средства обновляют развязку «Улица 65-летия Победы — проспект 60-летия Октября», участки проспекта 60-летия Октября, улиц Серышева и Запарина, бульвар Москвитина и улицу Выставочную.