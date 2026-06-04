Международный аэропорт Красноярск обслужил первый прямой рейс в Шанхай

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне, 3 июня, международный аэропорт Красноярск обслужил первый рейс авиакомпании «Россия» в Шанхай.
Открытие маршрута в Шанхай стало важным событием в рамках развития международной маршрутной сети аэропорта Красноярск и уже пятым направлением в Китай. На сегодняшний день пассажирам аэропорта также доступны прямые рейсы в Пекин, Санья, Маньчжурию и Харбин.
В этом году маршрутная сеть продолжит расширяться: уже 4 июля планируется запуск прямых рейсов из Красноярска в Гуанчжоу, сообщает пресс-служба аэропорта.
Полеты по направлению Красноярск — Шанхай, Шанхай — Красноярск будут выполняться два раза в неделю — по средам и пятницам на комфортабельных воздушных судах Boeing 737−800.
Китай остается одним из ключевых международных направлений для жителей Сибири благодаря активному развитию туристических, деловых и культурных связей между странами.
Шанхай — крупнейший мегаполис Китая и один из ведущих мировых финансовых и логистических центров. Город сочетает современную архитектуру, развитую деловую инфраструктуру, богатое культурное наследие и высокий туристический потенциал. Направление востребовано как среди туристов, так и среди представителей бизнеса.