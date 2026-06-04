Международный аэропорт Красноярск обслужил первый прямой рейс в Шанхай

Открытие маршрута в Шанхай стало важным событием в рамках развития международной маршрутной сети аэропорта Красноярск и уже пятым направлением в Китай. На сегодняшний день пассажирам аэропорта также доступны прямые рейсы в Пекин, Санья, Маньчжурию и Харбин.