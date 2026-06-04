Как накануне сообщало МЧС, в районе села Ракитного столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Прибывшие спасатели обнаружили на месте ДТП машину, лежавшую на обочине. Очевидцы успели вытащить из машины маленьких детей до прибытия спасателей, видимых повреждений у них не обнаружили. В автомобиле остались водитель и пассажирка с переднего сидения, которым требовалась медицинская помощь. Спасатели зафиксировали женщине шею «воротником» и эвакуировали из поврежденного авто, после чего передали врачам скорой помощи. 23-летнюю женщину и ребенка 2025 года рождения доставили в больницу.
В больницу доставили 23-летнюю женщину и маленького ребенка после аварии в районе села Ракитного
Как накануне сообщало МЧС, в районе села Ракитного столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Прибывшие спасатели обнаружили на месте ДТП машину, лежавшую на обочине. Очевидцы успели вытащить из машины маленьких детей до прибытия спасателей, видимых повреждений у них не обнаружили. В автомобиле остались водитель и пассажирка с переднего сидения, которым требовалась медицинская помощь. Спасатели зафиксировали женщине.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше