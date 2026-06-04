В Красноярском крае впервые пройдут Летние спортивные игры муниципальных образований

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 5−7 июня Ачинск примет Летние спортивные игры среди муниципальных образований Красноярского края, которые пройдут в регионе впервые.
Местами проведения состязаний станут стадион «Олимп», легкоатлетический манеж «Рекорд», спортзал «Атлет», Краевая спортивная школа, спорткомплекс «Скан», шахматный клуб «Дебют», зал борьбы имени Дмитрия Миндиашвили, Центр спортивных единоборств.
На Игры подали заявки команды 35 муниципальных образований края. В программе: легкая атлетика, настольный теннис, полиатлон (стрельба, силовая гимнастика, бег), гиревой спорт, баскетбол, волейбол, шахматы, армрестлинг, мини-лапта, мини-футбол, семейные старты (дартс, настольный теннис, шашки, легкоатлетическая эстафета).
Также участников ждут соревнования по силовому экстриму среди мужчин и женщин. Подготовлено три дисциплины — становая тяга, удержание снаряда и перетягивание каната. Это будет одно из испытаний регионального этапа Всероссийского марафона «Земля спорта», отмечает пресс-служба крайспорта.
По итогам финальных состязаний будет сформирована сборная Красноярского края, которая в октябре представит регион на XV Всероссийских летних сельских спортивных играх в Нижегородской области.
Кроме того, с учетом результатов спартакиады определят состав команды для участия во всероссийском этапе марафона «Земля спорта» в сентябре.