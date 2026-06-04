В Красноярском крае впервые пройдут Летние спортивные игры муниципальных образований

Также участников ждут соревнования по силовому экстриму среди мужчин и женщин. Подготовлено три дисциплины — становая тяга, удержание снаряда и перетягивание каната. Это будет одно из испытаний регионального этапа Всероссийского марафона «Земля спорта», отмечает пресс-служба крайспорта.