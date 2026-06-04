В Анголе нашли новый вид светящихся в темноте голубых пауков

Группа из 16 учёных со всего мира отправилась в экспедицию на восток Анголы и обнаружила там десятки неизвестных науке видов насекомых и паукообразных, написал журнал People, публикацию которой перевёл aif.ru.
Организация The Wilderness Project, которая руководила этим исследованием, уточнила, что в феврале специалисты посетили плато Лисима, которое с точки биоразнообразия считается одним из последних неизученных мест Африки.
Исследование назвали «Атлас жизни Кассаи». Учёные нашли различные виды стрекоз, кузнечиков, сверчков, жуков, пауков и скорпионов. Одним из потенциально новых видов является паук-краб с короной, светящийся синим цветом под ультрафиолетовым светом.
Участники экспедиции пока не могут объяснить этот феномен. Кроме того, им удалось обнаружить паука-крестовика, плетущего паутину, которая напоминает божью коровку.
Напомним, в середине апреля немецкий журнал Bild написал о коробке с 20 бразильскими пауками-птицеедами, которая была найдена в электричке в федеральной земле Баден-Вюртемберг в ФРГ. В поезде её оставила пассажирка. Информация о владелице была указана на коробке.