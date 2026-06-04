В Анголе нашли новый вид светящихся в темноте голубых пауков

Напомним, в середине апреля немецкий журнал Bild написал о коробке с 20 бразильскими пауками-птицеедами, которая была найдена в электричке в федеральной земле Баден-Вюртемберг в ФРГ. В поезде её оставила пассажирка. Информация о владелице была указана на коробке.