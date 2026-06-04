Житель Брянской области выиграл в лотерею более 13,5 миллиона рублей

— Счастливчик рассказал, что играет в лотереи нечасто — по настроению заходит в приложение и выбирает билеты на удачу. Незадолго до выигрыша он приобрел пять билетов, которые принесли ему 200 тысяч рублей. Определенной стратегии игры у него нет: Александр всегда выбирает билеты на главной странице приложения через «плюс», — рассказали в компании.