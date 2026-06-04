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Житель Брянской области выиграл в лотерею более 13,5 миллиона рублей

Сотрудник транспортной безопасности из Брянской области Александр два раза стал победителем лотереи, при этом во второй раз он купил всего один билет и выиграл 13,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная Лотерея».

Сотрудник транспортной безопасности из Брянской области Александр два раза стал победителем лотереи, при этом во второй раз он купил всего один билет и выиграл 13,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная Лотерея».

— Счастливчик рассказал, что играет в лотереи нечасто — по настроению заходит в приложение и выбирает билеты на удачу. Незадолго до выигрыша он приобрел пять билетов, которые принесли ему 200 тысяч рублей. Определенной стратегии игры у него нет: Александр всегда выбирает билеты на главной странице приложения через «плюс», — рассказали в компании.

На победный тираж мужчина купил всего один лотерейный билет. О выигрыше суперприза он узнал сразу из уведомления. Во второй раз выигрыш составил более 13,5 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Отмечается, что о выигрыше Александр пока никому рассказал: сначала решил подождать выплаты суперприза, а затем поделиться радостной новостью. Он уже решил, что на полученные деньги закроет ипотеку и купит новую машину.

Клиент букмекерской компании из России поставил около 3,2 миллиона рублей на победу футбольной сборной Бельгии над Хорватией в товарищеском матче, который прошел 2 июня. Ставка мужчины сыграла. Его общий выигрыш превысил 8,5 миллиона рублей.