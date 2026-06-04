Житель Брянской области выиграл в лотерею более 13,5 миллиона рублей

Сотрудник транспортной безопасности из Брянской области Александр два раза стал победителем лотереи, при этом во второй раз он купил всего один билет и выиграл 13,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная Лотерея».
— Счастливчик рассказал, что играет в лотереи нечасто — по настроению заходит в приложение и выбирает билеты на удачу. Незадолго до выигрыша он приобрел пять билетов, которые принесли ему 200 тысяч рублей. Определенной стратегии игры у него нет: Александр всегда выбирает билеты на главной странице приложения через «плюс», — рассказали в компании.
На победный тираж мужчина купил всего один лотерейный билет. О выигрыше суперприза он узнал сразу из уведомления. Во второй раз выигрыш составил более 13,5 миллиона рублей, передает РИА Новости.
Отмечается, что о выигрыше Александр пока никому рассказал: сначала решил подождать выплаты суперприза, а затем поделиться радостной новостью. Он уже решил, что на полученные деньги закроет ипотеку и купит новую машину.
Клиент букмекерской компании из России поставил около 3,2 миллиона рублей на победу футбольной сборной Бельгии над Хорватией в товарищеском матче, который прошел 2 июня. Ставка мужчины сыграла. Его общий выигрыш превысил 8,5 миллиона рублей.