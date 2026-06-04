В Омской области за 2026 год в ДТП с грузовиками погибли семь человек

Среди наиболее резонансных происшествий — авария 2 июня, когда грузовик опрокинулся в кювет; водитель погиб, его 14-летняя дочь получила травмы. В апреле на этой трассе у грузовика разорвало колесо, а в январе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погибли восемь человек.