В Омской области за 2026 год в ДТП с грузовиками погибли семь человек

В Омской области в 2026 году зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта. По данным Госавтоинспекции, семь человек погибли, ещё 78 получили травмы различной степени тяжести.
Особенно напряжённая обстановка на трассе Тюмень — Омск, которую в народе называют «трасса смерти». Здесь только за первые месяцы года произошло 19 ДТП с участием большегрузов.
В ведомстве отмечают, что основная причина таких аварий — выезд на встречную полосу движения.
Среди наиболее резонансных происшествий — авария 2 июня, когда грузовик опрокинулся в кювет; водитель погиб, его 14-летняя дочь получила травмы. В апреле на этой трассе у грузовика разорвало колесо, а в январе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погибли восемь человек.
Для профилактики подобных происшествий сотрудники ГИБДД помимо традиционных методов начали нестандартные меры: с помощью радиоэфира инспекторы связываются с водителями-дальнобойщиками, напоминая о соблюдении правил дорожного движения, сообщают о местах проведения дорожных работ и информируют о неблагоприятных погодных условиях.