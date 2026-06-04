В Красноярском крае подведены итоги регионального этапа игры «Зарница 2.0»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 30 мая по 2 июня за победу в четырех возрастных категориях боролись 280 школьников и студентов колледжей и техникумов из разных территорий края.
Команды младшего возраста соревновались в «Зарнице 2.0» 27 и 28 мая. Ребята показали свои навыки первой помощи, участвовали к конкурсе строя и песни, тактической игре и спортивной игре «Снайпер».
Победителем стал отряд «ЗаДело» из Емельяновского муниципального округа. Второе место занял отряд «Кадровый резерв» Рыбинского муниципального округа, третье — отряд «Саперы» Назаровского муниципального округа.
Участники продемонстрировали навыки по условно-военным специальностям, прошли военно-тактическую игру, марш-бросок, состязания по строевой, огневой и военно-политической подготовке.
В средней возрастной группе победил отряд «Звезда БСШ» Эвенкийского муниципального округа. Второе место занял отряд «Форпост 24» Емельяновского округа, третье — отряд «Сибирские мишки» Енисейского муниципального округа. Среди старших участников первое место у эвенкийского отряда «Звезда БСШ». Серебряным призером стал отряд «Кадеты вперед» Емельяновского округа, бронзовым — отряд «Барс Сухоной» Манско-Уярского муниципального округа.
В специальной возрастной категории первое место занял отряд «Огненный щит» Ачинского муниципального округа. Второе место у команды «АК-БАРС» города Красноярска, третье — у отряда «Технари ЕМТ» Енисейского муниципального округа.
Победители регионального этапа в средней и специальной возрастных категориях представят Красноярский край на окружном этапе игры.
Лидеры среди старших ребят получили прямую путевку в финал «Зарница 2.0», который состоится в сентябре в Волгограде, отмечает пресс-служба краевого агентства молодежной политики.