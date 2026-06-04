Выпускники Хабаровского края приступили к сдаче самого массового экзамена

К слову, ранее на пресс-конференции, посвященной проведению основных периодов ОГЭ и ЕГЭ 2026 года, было отмечено, что за последние пять лет в стране сократилось количество школьников, которые не преодолевают минимальные пороги. Эксперты подчеркнули, что если школьник учится, не прогуливает и самостоятельно выполняет домашние задания, то проблем со сдачей экзамена у него не возникает.