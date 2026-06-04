Выпускники Хабаровского края приступили к сдаче самого массового экзамена

Самый массовый экзамен сдают сегодня, 4 июня, выпускники 11 классов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», школьникам предстоит продемонстрировать свои знания по русскому языку.
Русский язык, как и математика, являются обязательными предметами для сдачи. После успешного написания экзамена школьники смогут получить аттестат, для этого им необходимо набрать минимальные 27 баллов по математике базового уровня и 24 балла по русскому языку (однако для поступления в вузы установлен уже больший проходной порог — 36 баллов).
К слову, ранее на пресс-конференции, посвященной проведению основных периодов ОГЭ и ЕГЭ 2026 года, было отмечено, что за последние пять лет в стране сократилось количество школьников, которые не преодолевают минимальные пороги. Эксперты подчеркнули, что если школьник учится, не прогуливает и самостоятельно выполняет домашние задания, то проблем со сдачей экзамена у него не возникает.
— Всего в регионе в этом году единый государственный экзамен будут сдавать 5 885 человек, — напомнили в министерстве образования и науки Хабаровского края. — Экзаменационные материалы для сдающих в этом году, как и в прошлом, печатают и сканируют непосредственно в аудиториях, а передача данных идет по защищенным каналам связи.
Напомним, основной период сдачи ЕГЭ стартовал 1 июня, в этот день выпускники проходили итоговые испытания по литературе, химии и истории. В целом по стране экзамены завершились спокойно, серьезных сбоев не было, однако написать ЕГЭ удалось не всем.
— Четыре человека были удалены в первый день основного периода Единого государственного экзамена за использование микрокамеры в галстуке, шпаргалок и вынос контрольно-измерительных материалов, — приводит «Интерфакс» слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
Следующий экзамен в расписании также обязательный — 8 июня выпускникам предстоит написать ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни).