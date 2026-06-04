Сосны появились у трассы Седанка — Патрокл и на Русской во Владивостоке

В этом году во Владивостоке намерены высадить более 30 тысяч деревьев и кустарников. Посадки уже прошли в посёлке Трудовое, в скверах на Борисенко, 102, Кирова, 116, Ватутина, 26, в районах Снеговой Пади и Патрокла, возле озера на улице Сафонова, в парке «Орлиное гнездо», в районе Русской лыжни и по другим адресам. Тема озеленения регулярно обсуждается на рабочих встречах при участии главы города Константина Шестакова.