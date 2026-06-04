Сосны появились у трассы Седанка — Патрокл и на Русской во Владивостоке

На склонах вдоль трассы Седанка — Патрокл и на обновлённом перекрёстке улицы Русской с проспектом 100‑летия Владивостока начались посадки. На первом пробном участке вдоль объездной трассы высадили 180 сосен, из них 80 крупных могильных и 100 более мелких саженцев. На разделительных полосах у перекрёстка планируют посадить 10 средних сосен и пять крупномерных хвойных растений, сообщила пресс-служба администрации города.
Работы на склонах Седанки — Патрокла выполняет подрядная организация по заказу МКУ «Зелёный Владивосток». Рельеф в этом месте сложный, склоны крутые и скалистые. Из‑за этого для разгрузки крупных деревьев и доставки их к лункам пришлось применять спецтехнику. Руководитель питомника «Алекра» Алексей Орлик рассказал, что в таких экстремальных условиях им раньше не приходилось высаживать крупномерные растения. Он отметил, что команда намерена использовать накопленный опыт, чтобы саженцы прижились.
При выборе посадочного материала ориентировались на локальные виды. На пробном участке использовали могильные и корейские сосны. И. о. директора «Зелёный Владивосток» Лилия Остюкова сообщила, что позже с привлечением подрядчиков и силами муниципалитета планируют дополнить посадки рододендронами и маньчжурскими абрикосами. Эти растения будут украшать склоны весной.
На перекрёстке Русской и проспекта 100‑летия Владивостока работы начались после завершения строительных работ. Сначала заменили неприспособленный грунт на плодородную почву и подготовили газоны. Теперь приступили к высадке деревьев, кустарников и многолетних травянистых растений. Позже добавят однолетники. При подборе композиций учитывали безопасность дорожного движения, чтобы зелёные насаждения разделяли потоки, но не мешали обзору водителей.
В этом году во Владивостоке намерены высадить более 30 тысяч деревьев и кустарников. Посадки уже прошли в посёлке Трудовое, в скверах на Борисенко, 102, Кирова, 116, Ватутина, 26, в районах Снеговой Пади и Патрокла, возле озера на улице Сафонова, в парке «Орлиное гнездо», в районе Русской лыжни и по другим адресам. Тема озеленения регулярно обсуждается на рабочих встречах при участии главы города Константина Шестакова.