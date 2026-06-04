Сёла Аяно-Майского района продолжают освобождаться от воды

Спад уровней воды в реке Мая в Аяно-Майском районе Хабаровского края продолжается. Вместе с эти и освобождаются территории. По данным на утро 4 июня в селе Джигда не осталось подтопленных территорий, также вода сошла с моста через р. Чуя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В селе Нелькан остаются подтопленными 9 приусадебных участков и участок внутрипоселковой дороги.
В Центре управления ив кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю круглосуточно ведется уточнение оперативной обстановки, организовано межведомственное взаимодействие.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует жителям края соблюдать меры безопасности.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что снегодождевой паводок осложняет обстановку в селе Нелькан Аяно-Майского района. В конце мая здесь были частично подтоплены два жилых дома, 15 приусадебных участков и участок внутрипоселковой дороги. Кроме того, из-за разлива реки вода вышла на автомобильный мост через реку Чуя. При этом движение транспорта по нему не нарушено.