Сёла Аяно-Майского района продолжают освобождаться от воды

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что снегодождевой паводок осложняет обстановку в селе Нелькан Аяно-Майского района. В конце мая здесь были частично подтоплены два жилых дома, 15 приусадебных участков и участок внутрипоселковой дороги. Кроме того, из-за разлива реки вода вышла на автомобильный мост через реку Чуя. При этом движение транспорта по нему не нарушено.