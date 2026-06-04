Красноярцев зовут на открытие нового сезона «ЯРких БЕРЕГОВ»

В предстоящую субботу, 6 июня, на Центральной набережной Красноярска откроется четвертый сезон городского проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Как рассказали в мэрии, главной тематикой мероприятия станет «Сила Сибири: Енисей и тайга».
Территорию разделят на две зоны. Одну объединят развлечения, связанные с динамикой и энергией: от активных игр, силовых состязаний и народных забав до технологий и профессий. В другой пройдут творческие мастер-классы, интеллектуальные игры и викторины. Также для детей организуют выставку спецтехники. Всего гостей ждет более 100 локаций, которые будут работать с 14:00 до 19:00.
Кроме того, в 11:00 на главной сцене начнется концертная программа с выступлениями художественных коллективов и вокальных студий, анимацией и фокусами для детей. С 14:00 можно будет посмотреть за матчевыми битвами от краевой Федерации бокса, зрителям обещают зрелищные спарринги.
В 15:00 состоится торжественное открытие семейного фестиваля «Первый. Детский». Далее на сцену выйдут солисты II Краевого фестиваля духовой музыки «Сибирский марш», а с 20:00 начнется программа Красноярского музыкального театра, который сыграет спектакль «Да здравствует лето» — известные мелодии из детских фильмов и мультфильмов советского времени представят в современной аранжировке. Завершит праздничный день красноярская кавер-группа «2×2».
«Семейный фестиваль давно полюбился маленьким красноярцам и их родителям, поэтому сезон ЯРких БЕРЕГОВ начинаем именно с этого теплого праздника. В этот раз мы разделили Центральную набережную на тематические зоны, которые связаны со стихиями, отражающими грани Сибири и нашего города — силу, выносливость, смекалку, умение дружить и созидать. На протяжении всего дня гостей ждет очень динамичная программа. Будет ярко!», — пообещала начальник отдела управления проектами департамента главы города Юлия Гафарова и пригласила на мероприятие всех красноярцев.
За анонсами программ можно следить в паблике «ЯРких БЕРЕГОВ» и мессенджере MAX.