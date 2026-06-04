Красноярцев зовут на открытие нового сезона «ЯРких БЕРЕГОВ»

«Семейный фестиваль давно полюбился маленьким красноярцам и их родителям, поэтому сезон ЯРких БЕРЕГОВ начинаем именно с этого теплого праздника. В этот раз мы разделили Центральную набережную на тематические зоны, которые связаны со стихиями, отражающими грани Сибири и нашего города — силу, выносливость, смекалку, умение дружить и созидать. На протяжении всего дня гостей ждет очень динамичная программа. Будет ярко!», — пообещала начальник отдела управления проектами департамента главы города Юлия Гафарова и пригласила на мероприятие всех красноярцев.