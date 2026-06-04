«Завод М1» из Хабаровска получил статус малой технологической компании

Компания «Завод М1», производящая газопоршневые и дизель генераторные установки, вошла в число малых технологических компаний (МТК) Хабаровского края при поддержке АПИРИ. Теперь в регионе зарегистрировано 12 таких предприятий, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Статус МТК, присваиваемый Министерством экономического развития РФ, даёт компаниям льготы, субсидии и упрощённый доступ к финансированию. Для включения в реестр организация должна заниматься разработкой и производством продукции с применением инновационных технологий.
Предприятие с 2018 года выпускает энергоустановки с уникальным отечественным ПО, заменяющим зарубежные аналоги. Разработанная «умная» система контроля климата и безопасности обеспечивает стабильную работу оборудования в экстремальных условиях — на Крайнем Севере и в удалённых районах. Установки «Завода М1» уже функционируют в Якутии, на Камчатке, в Сахалинской области и Аяно Майском районе края.
Руководитель центра ключевых проектов АПИРИ Максим Маломуж отметил, что перечень мер поддержки для МТК будет расширяться. Компании смогут эффективнее внедрять инновации и укреплять позиции на рынке. Среди действующих льгот — преимущества при конкурсном отборе на гранты, сниженные ставки по кредитам и ипотеке, упрощённое оформление патентов и возможность стать резидентом «Сколково».
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