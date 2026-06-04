«Завод М1» из Хабаровска получил статус малой технологической компании

Предприятие с 2018 года выпускает энергоустановки с уникальным отечественным ПО, заменяющим зарубежные аналоги. Разработанная «умная» система контроля климата и безопасности обеспечивает стабильную работу оборудования в экстремальных условиях — на Крайнем Севере и в удалённых районах. Установки «Завода М1» уже функционируют в Якутии, на Камчатке, в Сахалинской области и Аяно Майском районе края.