В лагере «Зеленые горки» открылась смена «Время Первых: Единство. Творчество. Движение»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В загородном оздоровительном лагере «Зеленые горки» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» состоялось торжественное открытие смены «Время Первых: Единство. Творчество. Движение».
В ней принимают участие 190 ребят от 8 до 17 лет — активных участников движений «Орлята России» и «Движения Первых».
С началом отдыха детей поздравили министр образования края Татьяна Гридасова, председатель комитета по образованию и культуре Законодательного собрания края Вера Оськина и председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Ксения Юрлагина.
В течение трех недель ребята будут знакомиться с флагманскими проектами «Движения Первых», участвовать в мастер-классах, интерактивных занятиях. Самые маленькие участники смены из движения «Орлята России» пройдут тренинги на командообразование, поучаствуют в спортивных состязаниях, разработают свои собственные социальные проекты, отмечает пресс-служба краевого минобразования.
Среди главных мероприятий, посвященных году Единства народов России, — День Первых, День России, военно-спортивная игра «Зарница», День А. С. Пушкина и квиз «Народы России».
Всего в крае этим летом планируется к открытию почти 900 площадок, в том числе: 58 загородных лагерей, 803 лагеря с дневным пребыванием, и 18 палаточных лагерей. Летним отдыхом и оздоровлением будет охвачено свыше 116 тысяч детей.