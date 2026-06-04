В лагере «Зеленые горки» открылась смена «Время Первых: Единство. Творчество. Движение»

Всего в крае этим летом планируется к открытию почти 900 площадок, в том числе: 58 загородных лагерей, 803 лагеря с дневным пребыванием, и 18 палаточных лагерей. Летним отдыхом и оздоровлением будет охвачено свыше 116 тысяч детей.