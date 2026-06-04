«РВ»: Дети взяли в осаду ТЦК в Хмельницком, требуя отпустить их тренера

Дети-футболисты взяли в осаду территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в городе Хмельницкий на западе республики. Об этом в среду, 3 июня, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Акция протеста началась после того, как военкомы мобилизовали их тренера. Дети требуют его отпустить.
Известно, что мужчине 56 лет. Он тренирует около 200 детей в школе «Мечта». Также мобилизованный ухаживает за 88-летней матерью, сказано в публикации.
2 июня сотрудники ТЦК в Ровненской области на улице жестоко избили 61-летнего ветерана Афганской войны Руслана Фараона. Издевательства начались еще в машине, а потом продолжились в здании самого ТЦК. Пенсионера высмеивали и называли «русским агентом» из-за его участия в боевых действиях в Афганистане.
Еще с февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Власти предпринимают активные меры, чтобы мужчины призывного возраста не уклонялись от службы. В украинских соцсетях регулярно появляются видео, которые демонстрируют насильственную мобилизацию и конфликты между гражданами и сотрудниками военкоматов в разных городах.