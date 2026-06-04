«РВ»: Дети взяли в осаду ТЦК в Хмельницком, требуя отпустить их тренера

Еще с февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Власти предпринимают активные меры, чтобы мужчины призывного возраста не уклонялись от службы. В украинских соцсетях регулярно появляются видео, которые демонстрируют насильственную мобилизацию и конфликты между гражданами и сотрудниками военкоматов в разных городах.