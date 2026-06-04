Оленеводам Хабаровского края помогут с доставкой еды, лекарств и бензопил

В места кочевий вместе с детьми, которые приезжают на каникулы к родителям-оленеводам, начнут доставлять и жизненно важные грузы — от продуктов до генераторов. Соответствующие изменения в закон приняли депутаты краевой Закдумы. Инициатива родилась после поездки губернатора Дмитрия Демешина на север края. Еще в сентябре 2025 года глава региона побывал в общине «Орон» возле села Алгазея в Тугуро-Чумиканском районе. Тогда оленеводы рассказали ему о своих насущных проблемах. Результат — новый пакет мер поддержки. Раньше закон гарантировал, что детей оленеводов во время каникул доставят к родителям в стойбища и обратно в школы. Теперь в эту же «логистическую цепочку» добавят доставку грузов. Финансирование этих мер осуществляется из краевого и федерального бюджетов. Список внушительный и составлен с учетом реальных потребностей кочевников. Люди получат продукты, одежду, обувь, средства личной гигиены, канцелярские принадлежности, книги, медицинские препараты, посуду, постельные принадлежности, палатки, печи, бензопилы, генераторы и другие необходимые вещи. Как пояснили в краевом Минприроды, это позволит оленеводам и их семьям не вырываться из привычного уклада, но при этом иметь доступ ко всем благам цивилизации и господдержке. Важное нововведение коснулось и выплат. Право на ежегодную денежную помощь, компенсацию проезда и путевки на санаторно-курортное лечение теперь получают не только несовершеннолетние дети оленеводов. Закон распространили на выпускников школ, лицеев и других образовательных учреждений в промежутке между окончанием учебы и поступлением в вуз или колледж — до 1 сентября того года, когда они получили аттестат. «Принятие обновленного закона позволит повысить социальную защищенность оленеводов и членов их семей, создать благоприятные условия для сохранения культурного наследия и традиционных укладов жизни коренных малочисленных народов», — прокомментировал министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.