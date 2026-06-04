Во Владивостоке зрение девочки после травмы восстановили с 10% до 80%

Во Владивостоке 12-летняя девочка выписана из Краевой клинической больницы № 2 после почти двух недель лечения тяжёлой травмы глаза, полученной из-за неосторожного обращения со светошумовым патроном. Врачам удалось восстановить зрение пострадавшего глаза с 10% до 80%. Telegram-канал Министерства здравоохранения Приморского края написал об этом в своей публикации.