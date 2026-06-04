Во Владивостоке зрение девочки после травмы восстановили с 10% до 80%

Во Владивостоке 12-летняя девочка выписана из Краевой клинической больницы № 2 после почти двух недель лечения тяжёлой травмы глаза, полученной из-за неосторожного обращения со светошумовым патроном. Врачам удалось восстановить зрение пострадавшего глаза с 10% до 80%. Telegram-канал Министерства здравоохранения Приморского края написал об этом в своей публикации.
Девочку экстренно доставили в больницу сразу после получения травмы: ребёнок пострадал от светошумового патрона с осколочным воздействием, который был случайно выпущен другим подростком. Специалисты челюстно-лицевой хирургии и офтальмологического травмпункта удалили множественные инородные тела из лица и правого глаза, затем ребёнка поместили в детское глазное отделение.
У пациентки диагностировали контузию глаза, повреждение роговицы, отёк сетчатки и другие серьёзные последствия травмы. На момент поступления зрение на пострадавшем глазе составляло лишь 10%. Почти две недели врачи боролись за здоровье девочки. Благодаря своевременному лечению и профессионализму специалистов зрение восстановили до 80%.
Сегодня девочка выписана домой и продолжает наблюдаться у офтальмолога по месту жительства.