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Россиянам назвали условия для получения социальной доплаты к пенсии

Изотова: социальная доплата к пенсии положена малообеспеченным.

Источник: Комсомольская правда

Российские пенсионеры имеютт право на получение социальной доплаты к пенсии, если их доход меньше прожиточного минимума. Об этом напомнила зампред Счетной палаты Галина Изотова.

«Право на региональную социальную доплату получают неработающие пенсионеры, у которых общий доход ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе проживания», — сказала она РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом в тех регионах, где прожиточный минимум ниже федерального, пенсионеры получают федеральную доплату, которая доводит доход малообеспеченного пенсионера до необходимого минимума в регионе.

Напомним, работающих пенсионеров в России с 1 августа ждет ежегодный перерасчет страховых пенсий.

Также сообщалось, что пенсионеры, которым в мае исполняется 80 лет, начиная с июня будут получать повышенную пенсию. Откуда возникло повышение и сколько это будет в рублях, объясняем здесь на KP.RU.