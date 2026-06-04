Российским туристам напомнили о мерах профилактики лихорадки денге

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В связи с появлением публикации о случае заражения лихорадкой денге у россиянки, вернувшейся из Южной Африки, Роспотребнадзор проинформировал туристов о мерах профилактики этого заболевания.
Лихорадка денге — это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.
Основным путем передачи является укус инфицированных комаров.
Симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, боли за глазами, увеличение лимфатических узлов, тошноту, рвоту, а также боли в спине, мышцах и суставах, а также появление обильной зудящей сыпи.
Крайне важно соблюдать меры профилактики: использование закрытой одежды, применение репеллентов, москитных сеток, а также средств борьбы с насекомыми в помещениях. Также стоит избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары, отмечает пресс-служба ведомства.
При возвращении из поездки в эндемичные регионы, при появлении любых симптомов недомогания, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, обязательно сообщив о факте поездки.