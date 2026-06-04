После 40 лет: как неправильное питание может погубить ваше здоровье

С возрастом организм претерпевает значительные изменения, особенно после 40 лет. В это время замедляется обмен веществ, снижается мышечная масса, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений углеводного обмена. Врач-эндокринолог Наталия Тананакина в интервью «Газете.Ru» подчеркнула важность корректировки рациона питания в этот период жизни.
По словам специалиста, если продолжать питаться так же, как в 25 лет, это может привести к набору веса и ухудшению состояния здоровья. Увеличивается риск развития гипертонии и диабета, а также усиливается дефицит таких важных элементов, как белок, кальций и витамины группы B. Это, в свою очередь, негативно сказывается на костях, мышцах, уровне энергии и когнитивных функциях.
Основной рекомендацией после 40 лет является не следование строгим диетам, а перестройка рациона таким образом, чтобы он поддерживал здоровье на долгосрочной основе. Врач советует обсудить питание с врачом или диетологом, принимая во внимание индивидуальные особенности: анализы, вес, уровень активности и наличие хронических заболеваний.
Рацион должен включать достаточное количество белка (рыба, птица, яйца, молочные продукты, бобовые), свежие овощи и фрукты, цельные злаки, орехи и семена. Особенно важны молочные продукты (2−3 порции в день) и жирная рыба для поддержания здоровья костей и мышц. Людям старше 40−50 лет рекомендуется потреблять не менее 1−1,2 г белка на килограмм массы тела ежедневно.
Тананакина также отметила важность витаминов и минералов: кальция и витамина D для плотности костей, калия и магния для поддержки сердечно-сосудистой системы, а также витаминов группы B для нормального функционирования крови и нервной системы.
Специалист предостерегает от избытка соли, сахара и рафинированных углеводов в рационе, которые могут привести к гипертонии и диабету. Крайние диеты и резкое снижение калорийности могут вызвать потерю мышечной массы и ускорить потерю костной ткани, что особенно критично для женщин в пери- и постменопаузе.
Правильное питание и сбалансированный рацион помогут предотвратить или смягчить возрастные проблемы со здоровьем, заключила врач.
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