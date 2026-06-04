После 40 лет: как неправильное питание может погубить ваше здоровье

По словам специалиста, если продолжать питаться так же, как в 25 лет, это может привести к набору веса и ухудшению состояния здоровья. Увеличивается риск развития гипертонии и диабета, а также усиливается дефицит таких важных элементов, как белок, кальций и витамины группы B. Это, в свою очередь, негативно сказывается на костях, мышцах, уровне энергии и когнитивных функциях.