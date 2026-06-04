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Подземный склеп НАТО: генерал указал самый загадочный объект под Славянском

Подземный город ВСУ под Славянском стал целью ударов ВС РФ. В момент прилётов, как отметил в эксклюзивном интервью aif.ru генерал‑майор Сергей Липовой, там могло находиться до бригады ВСУ, включая наёмников и советников НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Генералы НАТО и ВСУ остались погребены в подземном городе под Славянском после ударов ВС РФ. Как отметил в эксклюзивном интервью aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал‑майор Сергей Липовой, на территории подземного объекта в момент прилёта могло находиться до бригады и даже больше, в том числе личный состав ВСУ, советники НАТО и иностранные наёмники.

«В подобном подземном городе может находиться скопление ВСУ до бригады и даже больше. Объекты под землёй считаются безопасным местом, поэтому там находится большое количество иностранных наёмников, кураторов, инструкторов НАТО. Каждый удар достигает своей цели. Прилёты по таким объектам — это не только разрушение коммуникаций, но и уничтожение наших противников, уничтожение пунктов управления — штабов, командных пунктов и так далее. Разведка вычисляет, где находятся эти объекты, по ним бьют ракетами, выковыривая их из‑под земли, как кротов. Но далеко не всем удаётся выйти, многие там остаются навсегда», — объяснил Липовой.

Как стало известно, ВС РФ нанесли порядка семи ударов по военным объектам на Донбассе, в том числе по территории под Славянском, где построили подземный город протяжённостью порядка 500 метров на глубине от 1,5 до 4 метров.

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