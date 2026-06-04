Подземный склеп НАТО: генерал указал самый загадочный объект под Славянском

«В подобном подземном городе может находиться скопление ВСУ до бригады и даже больше. Объекты под землёй считаются безопасным местом, поэтому там находится большое количество иностранных наёмников, кураторов, инструкторов НАТО. Каждый удар достигает своей цели. Прилёты по таким объектам — это не только разрушение коммуникаций, но и уничтожение наших противников, уничтожение пунктов управления — штабов, командных пунктов и так далее. Разведка вычисляет, где находятся эти объекты, по ним бьют ракетами, выковыривая их из‑под земли, как кротов. Но далеко не всем удаётся выйти, многие там остаются навсегда», — объяснил Липовой.