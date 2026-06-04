Добить до конца: генерал назвал дату и условие полного разрушения Украины

В ночь на 3 июня силы ПВО РФ сбили 354 украинских беспилотника. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, каким будет ответ за налеты ВСУ на российские регионы.
«Мы будем отвечать им до тех пор, пока не добьем. Потому что Запад им интенсивно помогает. Это сейчас все сидят в выжидательной позиции, ждут, когда выйдет срок полномочий у Трампа. Они надеются, что обстановка после этого изменится и Киеву начнут снова помогать, как при Байдене», — сказал Попов.
Генерал добавил, что противник использует большое количество дронов, не задумываясь над тем, по каким объектам наносить удары.
«Им лишь бы нарушить спокойствие людей и нагнетать психоз», — подытожил Попов.
Ответные удары накрывают Украину каждую ночь. Взрывы 3 июня звучали в Сумах, Харькове и Николаеве, а также в Ровненской области. Зеленский незадолго до атаки устроил истерику из-за того, что ВСУ не могут отразить удары ВС РФ.