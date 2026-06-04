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Стало известно, где новосибирцам смотреть результаты ЕГЭ-2026

Основной этап сдачи ЕГЭ в 2026 году будет проходить с 1 по 19 июня. Резервные дни запланированы на 23—25 июня.

Источник: НДН.ИНФО

Первые результаты станут доступны в середине июня. Проверить результаты можно на официальном сайте Рособрнадзора. Для этого нужно заполнить форму, указав ФИО, код регистрации или номер документа, а также регион сдачи. В некоторых случаях доступ к информации зависит от решений местных органов управления образованием.

Если вашего региона нет в списке, рекомендуется обратиться в местный орган образования или на его сайт.

Результаты также доступны через портал Госуслуг. Для этого нужно авторизоваться, перейти в раздел «Документы», а затем в подраздел «Образование». Информацию можно найти и в мобильном приложении.

Точные даты публикации результатов пока не объявлены, но обычно проверка занимает от 7 до 14 дней. Сроки зависят от предмета: русский язык проверяют до 17 дней, математику и информатику — около 12−14 дней, а устную часть иностранных языков — примерно за 3−4 дня.

Татьяна Картавых