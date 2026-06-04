Стало известно, где новосибирцам смотреть результаты ЕГЭ-2026

Первые результаты станут доступны в середине июня. Проверить результаты можно на официальном сайте Рособрнадзора. Для этого нужно заполнить форму, указав ФИО, код регистрации или номер документа, а также регион сдачи. В некоторых случаях доступ к информации зависит от решений местных органов управления образованием.