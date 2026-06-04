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Улицы Новосибирска приводят в порядок с помощью новой каналопромывочной машины

Новая муниципальная каналопромывочная машина приступила к работе на улицах Новосибирска. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр города Максим Кудрявцев.

Источник: Сиб.фм

Бригада МКУ «Гормост» прошла необходимое обучение и уже опробовала спецтехнику на улице Волочаевской.

Комплекс предназначен для обслуживания локальных сетей ливневой канализации диаметром от 200 до 600 миллиметров. Он совмещает функции илососа и каналопромывочной установки: промывает трубы водой под высоким давлением, разбивает плотные отложения и сразу откачивает ил с мусором.

Глава города отметил, что для крупных магистральных коллекторов заключены контракты с подрядчиками, поскольку там требуется несколько единиц техники и дополнительное оборудование. Таким образом, объёмы прочистки ливнёвок планомерно наращиваются. В 2025 году было промыто около 10 километров сетей, с начала текущего года пройдено уже 4 километра.

Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что в Новосибирске убирают крупную свалку в овраге на Москворецкой улице.