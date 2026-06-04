Улицы Новосибирска приводят в порядок с помощью новой каналопромывочной машины

Глава города отметил, что для крупных магистральных коллекторов заключены контракты с подрядчиками, поскольку там требуется несколько единиц техники и дополнительное оборудование. Таким образом, объёмы прочистки ливнёвок планомерно наращиваются. В 2025 году было промыто около 10 километров сетей, с начала текущего года пройдено уже 4 километра.