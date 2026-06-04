С 2016 года заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое

По его словам, положительные тенденции непрерывно развиваются, причем с активным участием всех российских территорий. Так, в 2025 году было зарегистрировано 43 тысячи новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией — на 11% меньше по сравнению с 2024 годом.