С 2016 года заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На сегодняшний день в России живет чуть более 930 тысяч инфицированных граждан, заболеваемость снизилась вдвое с 2016 года.
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.
По его словам, положительные тенденции непрерывно развиваются, причем с активным участием всех российских территорий. Так, в 2025 году было зарегистрировано 43 тысячи новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией — на 11% меньше по сравнению с 2024 годом.
Отметим, полностью уничтожить вирус пока нельзя. Однако современная антиретровирусная терапия подавляет размножение вируса. При раннем начале приема лекарств человек с ВИЧ может прожить полноценную жизнь, а вирусная нагрузка становится неопределяемой.