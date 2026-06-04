Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 2016 года заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На сегодняшний день в России живет чуть более 930 тысяч инфицированных граждан, заболеваемость снизилась вдвое с 2016 года.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На сегодняшний день в России живет чуть более 930 тысяч инфицированных граждан, заболеваемость снизилась вдвое с 2016 года.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

По его словам, положительные тенденции непрерывно развиваются, причем с активным участием всех российских территорий. Так, в 2025 году было зарегистрировано 43 тысячи новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией — на 11% меньше по сравнению с 2024 годом.

Отметим, полностью уничтожить вирус пока нельзя. Однако современная антиретровирусная терапия подавляет размножение вируса. При раннем начале приема лекарств человек с ВИЧ может прожить полноценную жизнь, а вирусная нагрузка становится неопределяемой.