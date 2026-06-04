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В горах Кавказа на видео попал редчайший лесной кот

На хребте Коцехур в Краснодарском крае сняли на видео редчайшего кавказского лесного кота.

Источник: Аргументы и факты

Редчайший кавказский лесной кот был заснят на видео на хребте Коцехур в Краснодарском крае, кадры с животным показало министерство природы региона.

Учёные обследовали северный склон в районе скал Серые монастыри. Там они заметили кота, который помещён в Красную книгу РФ.

Встретить этот вид очень сложно, поскольку такие животные проявляют крайнюю осторожность. В регионе насчитывается примерно 3,5 тысячи особей.

Напомним, в мае в социальных сетях появился ролик, на котором был запечатлён редкий дальневосточный леопард. Животное увидели возле дороги в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, где оно поднималось по скалистому склону.

В том же месяце в национальном парке Приморского края фотоловушка зафиксировала дальневосточного леопарда во время утреннего дождя. По выражению морды хищника, такая погода ему не понравилась.