В горах Кавказа на видео попал редчайший лесной кот

Редчайший кавказский лесной кот был заснят на видео на хребте Коцехур в Краснодарском крае, кадры с животным показало министерство природы региона.
Учёные обследовали северный склон в районе скал Серые монастыри. Там они заметили кота, который помещён в Красную книгу РФ.
Встретить этот вид очень сложно, поскольку такие животные проявляют крайнюю осторожность. В регионе насчитывается примерно 3,5 тысячи особей.
Напомним, в мае в социальных сетях появился ролик, на котором был запечатлён редкий дальневосточный леопард. Животное увидели возле дороги в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, где оно поднималось по скалистому склону.
В том же месяце в национальном парке Приморского края фотоловушка зафиксировала дальневосточного леопарда во время утреннего дождя. По выражению морды хищника, такая погода ему не понравилась.