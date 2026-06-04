Санитарный борт Cessna 550B Citation Bravo из Инсбрука прибыл на польскую авиабазу Жешув у границы с Украиной, сообщили сервисы наблюдения за воздушным движением. Этот самолёт известен как «летающая реанимация» и принадлежит австрийской частной компании Tyrol Air Ambulance, специализирующейся на экстренной помощи и медицинских авиаперевозках.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что борт мог прибыть за генералами ВСУ и НАТО, получившими ранения в ходе ударов по военным объектам ВСУ минувшей ночью.
«Вполне вероятно, что натовские специалисты могли оказаться под ударом, в том числе кураторы, находившиеся на объектах, по которым наносились удары. Так уже бывало не раз. Может быть, забирали высокопоставленных бандеровцев — они лечатся в Европе, особенно высший состав: полковники, генералы», — сказал он.
Собеседник издания уточнил, что речь может идти о высшем составе, скрывавшемся в подземном городе в Славянске.
«Там много всяких разных укрытий в Славянске, Краматорске. Часть ещё в советское время строили, могут там прятаться. Там работы ещё много будет», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт подчеркнул, что НАТО никогда не признает, что их военные получили ранения или были уничтожены на территории Украины.
«Они никогда не скажут, что “накрыло” на объектах на Украине. Даже если так произошло, то пишут, что или на охоте погиб, или утонул во время рыбалки, или сорвался со скалы», — добавил он.