На севере Хабаровского края высадят 700 тысяч лиственниц

В рамках национального проекта «Экологическое направление» специалисты межрайонного «Северного лесного хозяйства» ведут масштабные работы по лесовосстановлению в районе имени Полины Осипенко. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в трех теплицах предприятия, расположенных в райцентре, выращивают около 750 тысяч сеянцев лиственницы.
В двух теплицах размещены 500 тысяч сеянцев, готовых к высадке. Еще 250 тысяч саженцев находятся на доращивании в третьей теплице — они пока не соответствуют стандартам и нуждаются в укреплении.
Особое внимание уделяется закалке посадочного материала. Мастер леса Ярослава Гусельникова рассказала, что еще осенью саженцы помещали в морозильные лари.
— Это необходимо для адаптации. После такой процедуры молодые деревья лучше приживаются в открытом грунте. Маленький сеянец, как ребенок, требует заботы и бережного отношения. Каждый посаженный росток — это вклад в будущее лесных богатств, — прокомментировала Ярослава Гусельникова.
Сейчас лиственницы высажены на 28 гектарах вдоль трассы из райцентра в сторону села Бриакан. Работы идут на участках, пострадавших от пожаров и стихийных бедствий, а также взамен погибших в прошлом году деревьев. Всего специалистам предстоит закрыть сеянцами 70 гектаров лесного массива.
В лесхозе отмечают, что молодые насаждения не всегда выдерживают сложный климат района. В таких случаях на их место доставляют новые саженцы. За приживаемостью ведется постоянный контроль: дополнительный полив и защита от вредителей.
Каждая новая высадка, подчеркивают сотрудники предприятия, — это вклад в экологическое благополучие всего края.