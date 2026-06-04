«Зря ты согласился»: Куат Хамитов сразится со звездой UFC Арманом Царукяном

Хамитов и Царукян сразятся по правилам вольной борьбы на турнире лиги RAF (Real American Freestyle) в Грузии — анонс опубликован на официальной странице промоушна в Instagram. Поединок назначен на 11 июля.
В комментариях под анонсом Куат Хамитов обратился к своему сопернику. «Арман, зря ты согласился на эту схватку, зря!» — написал он.
Казахстанские болельщики поддержали Куата под публикацией. «Так и знал, что получишь эту схватку», «Куат — легенда», «Алга, бро, покажи им шоу», «Куат заберет», — писали фанаты.
Отметим, ранее Хамитов уже бросал вызов Царукяну — тогда он приглашал звезду UFC подраться с ним в промоушне Hype Fighting Championship.
Теперь бойцы сойдутся в набирающем огромную популярность промоушне RAF — в рамках этой лиги Царукян идет без поражений на серии из пяти побед.
Несколько дней назад Царукян одержал пятую победу в RAF.
А в клетку UFC спортсмен не выходил с ноября 2025 года.