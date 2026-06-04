Уголовное дело за порчу имущества топором возбудили в ЕАО

В Облученском районе возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. В дежурную часть ОМВД России по Облученскому району обратилась местная жительница, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Женщина сообщила, что, вернувшись домой, обнаружила серьёзные повреждения: разбитые окна, вскрытый замок, перевёрнутую мебель и сломанную бытовую технику.
По результатам проверки полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 25 летняя знакомая потерпевшей. Подозреваемая призналась, что совершила действия на почве личной неприязни после имевшего места конфликта. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, она взяла топор, находившийся на крыльце, и начала разрушать имущество: разбила все стеклопакеты, затем вскрыла замок и проникла в дом, где перевернула шкафы и повредила бытовую технику.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».
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