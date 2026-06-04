Уголовное дело за порчу имущества топором возбудили в ЕАО

По результатам проверки полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 25 летняя знакомая потерпевшей. Подозреваемая призналась, что совершила действия на почве личной неприязни после имевшего места конфликта. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, она взяла топор, находившийся на крыльце, и начала разрушать имущество: разбила все стеклопакеты, затем вскрыла замок и проникла в дом, где перевернула шкафы и повредила бытовую технику.