У Омска расширилось число «сбоящих» авианаправлений

В частности, вовремя воздушную гавань не покинули два борта до Москвы: так, рейс до столичного Шереметьево, который должен был стартовать первым в 5:10, перенесен на 6:50. Еще более продолжительной, предварительно, может оказаться задержка борта до Домодедово, запланированного на 6:30, — вместо назначенного времени он может стартовать в 9:15, то есть на 2 часа и 45 минут позднее. В каждом из случаев фиксируется позднее прибытие самолетов из столицы под осуществление рейсов в обратном направлении.