У Омска расширилось число «сбоящих» авианаправлений

По состоянию на 7:30 четверга, 4 июня 2026 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражена информация о задержке четырех утренних рейсов по трем разным направлениям.
В частности, вовремя воздушную гавань не покинули два борта до Москвы: так, рейс до столичного Шереметьево, который должен был стартовать первым в 5:10, перенесен на 6:50. Еще более продолжительной, предварительно, может оказаться задержка борта до Домодедово, запланированного на 6:30, — вместо назначенного времени он может стартовать в 9:15, то есть на 2 часа и 45 минут позднее. В каждом из случаев фиксируется позднее прибытие самолетов из столицы под осуществление рейсов в обратном направлении.
Второй день подряд в Омске фиксируется сбой авиасообщения с Санкт-Петербургом, где в эти дни проходит Петербургский международный экономический форум. На сей раз единственный утренний вылет по данному направлению перенесен, на момент публикации, с 6:40 на 8:00, то есть на 1 час и 20 минут.
В свою очередь, рейс Омск — Сочи «переехал» с 9:25 на 13:45.