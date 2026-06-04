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Ассистент генменеджера «Авангарда» Бирюков рассказал, почему остался в Омске

Михаил Бирюков подвёл итоги сезона и рассказал о работе с Ги Буше и Алексеем Сопиным.

Источник: Om1 Омск

Михаил Бирюков завершил свой первый сезон в качестве ассистента генерального менеджера омского «Авангарда». По информации, поступавшей ранее, москвичи из «Динамо» всерьёз интересовались услугами 40-летнего функционера, однако он решил остаться в системе «ястребов».

В интервью корреспонденту «Чемпионата» Бирюков рассказал, что контакт с московским клубом был, и он благодарен Леониду Тамбиеву (главный тренер «Динамо» — прим. ред.) за доверие. Несмотря на предложение Тамбиева, он принял решение продолжить работу в «Авангарде» вместе с генеральным менеджером Алексеем Сопиным.

«Не хотел бы вдаваться в подробности. Их много — как со стороны “Динамо”, так и “Авангарда”. С большим уважением отношусь к обоим клубам. Повторюсь, благодарен и руководству, и Леониду Григорьевичу за такое доверие. Однако раскрывать детали из уважения к клубам мне бы не хотелось», — сказал Бирюков.

Функционер подчеркнул, что рассматривает перспективу работы спортивным директором в КХЛ, но пока его основной приоритет — выполнение текущих обязательств по контракту с клубом. Контракт с ним рассчитан ещё на год.