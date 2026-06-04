Ассистент генменеджера «Авангарда» Бирюков рассказал, почему остался в Омске

«Не хотел бы вдаваться в подробности. Их много — как со стороны “Динамо”, так и “Авангарда”. С большим уважением отношусь к обоим клубам. Повторюсь, благодарен и руководству, и Леониду Григорьевичу за такое доверие. Однако раскрывать детали из уважения к клубам мне бы не хотелось», — сказал Бирюков.