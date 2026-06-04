22 июня на площади красноярского Мемориала Победы жители города проведут традиционную акцию «Свеча памяти». Огни будут зажжены в честь героев Великой Отечественной войны. Из свечей составят цифру 85 — в ознаменование 85-й годовщины начала войны — и девиз «Красноярск помнит». Принять участие в акции могут все желающие. Для этого нужно до 15 июня пройти онлайн-регистрацию и внести имя и воинское звание своего воевавшего родственника. За час до начала акции можно будет сделать это прямо на месте с помощью волонтеров. Все зарегистрировавшиеся получат свечу с именем родственника-фронтовика. Для тех, у кого нет информации об участии близких в войне, будут подготовлены свечи с именами героев, увековеченных на мемориальных плитах Площади Победы.
22 июня пройдет акция «Свеча памяти. Красноярск помнит»
22 июня на площади красноярского Мемориала Победы жители города проведут традиционную акцию «Свеча памяти». Огни будут зажжены в честь героев.