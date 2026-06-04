22 июня пройдет акция «Свеча памяти. Красноярск помнит»

22 июня на площади красноярского Мемориала Победы жители города проведут традиционную акцию «Свеча памяти». Огни будут зажжены в честь героев Великой Отечественной войны. Из свечей составят цифру 85 — в ознаменование 85-й годовщины начала войны — и девиз «Красноярск помнит». Принять участие в акции могут все желающие. Для этого нужно до 15 июня пройти онлайн-регистрацию и внести имя и воинское звание своего воевавшего родственника. За час до начала акции можно будет сделать это прямо на месте с помощью волонтеров. Все зарегистрировавшиеся получат свечу с именем родственника-фронтовика. Для тех, у кого нет информации об участии близких в войне, будут подготовлены свечи с именами героев, увековеченных на мемориальных плитах Площади Победы.