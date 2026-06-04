В Новосибирске пройдет «Сибирский Сабантуй» с главным призом — живым конем

В ближайшее воскресенье, 7 июня, в новосибирском парке культуры и отдыха «Берёзовая роща» состоится масштабный Межрегиональный праздник «Сибирский Сабантуй — 2026». Мероприятие приурочено к Году единства народов России и 110-летнему юбилею исторической мечети «Ихлас», объединив под своей эгидой творческие коллективы из Татарстана и соседних сибирских регионов.
Программа праздника будет насыщенной и разнообразной. На главной сцене развернётся грандиозное хореографическое шоу с участием артистов из разных уголков страны, а ведущие исполнители Республики Татарстан и Бурятии подарят гостям яркие вокальные номера. Для детей будет работать отдельная интерактивная площадка с традиционными забавами, позволяющая приобщить подрастающее поколение к национальной культуре.
Спортивная составляющая включает в себя главное состязание — национальную борьбу «Көрәш», победитель которой получит от мечети «Ихлас» живого коня. Также гости смогут стать свидетелями конкурса красоты «Мисс Сабантуй», попробовать свои силы в перетягивании каната, армрестлинге и других народных играх. Кроме того, на ярмарке мастеров можно будет приобрести изделия ручной работы и поучаствовать в обучающих мастер-классах.