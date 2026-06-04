В Новосибирске пройдет «Сибирский Сабантуй» с главным призом — живым конем

Спортивная составляющая включает в себя главное состязание — национальную борьбу «Көрәш», победитель которой получит от мечети «Ихлас» живого коня. Также гости смогут стать свидетелями конкурса красоты «Мисс Сабантуй», попробовать свои силы в перетягивании каната, армрестлинге и других народных играх. Кроме того, на ярмарке мастеров можно будет приобрести изделия ручной работы и поучаствовать в обучающих мастер-классах.