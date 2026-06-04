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Два человека убиты при ударе военных США по лодке в Тихом океане

Южное командование ВС США утверждает, что на лодке были наркотеррористы.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные атаковали судно в восточной части Тихого океана. Об этом информирует южное командование Вооружённых сил США.

Сообщается, что судно якобы было задействовано в операции по перевозке наркотиков и шло по маршруту наркотрафика. Также сообщается, что в результате атаки убиты двое мужчин, в релизе они названы наркотеррористами.

«В результате удара были убиты двое мужчин — наркотеррористов. Военнослужащие США не пострадали», — пишет пресс-служба южного командования в социальной сети Х.

Это далеко не первый удар США по перемещающимся в Тихом океане судам, которые якобы причастны к перевозкам наркотических веществ. Так, в мае США нанесли удар по судну, которое шло по маршрутам контрабандистов, погибли два человека.

В апреле США также ударили по лодке с предполагаемыми наркоторговцами.

Тем временем американские и эквадорские вооруженные силы начали совместную военную операцию против наркотеррористических организаций на территории Эквадора.

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