За сутки в Красноярском крае потушили 19 пожаров, восемь раз горел мусор

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Утром 3 июня в поселке Мингуль Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа загорелись два жилых дома и надворные постройки.
Общая площадь пожара составила 360 кв. м. К тушению привлекались 13 человек личного состава и 5 единиц техники.
Этой ночью в садовом обществе «Авиатор» в селе Малая Еловка Емельяновского муниципального округа сгорела баня. Огонь ликвидировали на площади 25 кв. м. На место выезжали 10 специалистов и 2 единицы техники.
Всего за первые два дня лета в Красноярском крае произошло 47 пожаров. В 17 случаях предварительной причиной стало короткое замыкание.
Один из таких пожаров произошел ночью в жилом доме поселка Березовка Сосновоборского муниципального округа. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений помещение было полностью охвачено огнем, существовала угроза перехода пламени на соседние строения.
Внутри дома сотрудники МЧС обнаружили погибших мужчину и женщину. Пожар ликвидировали на площади 48 кв. м. На тушении работали 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
По предварительным данным краевого МЧС, пожар в Мингуле произошел из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования. Причины возгорания в садовом обществе «Авиатор» устанавливаются. В Березовке, предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки в стиральной машине, после чего произошла разгерметизация газового баллона.