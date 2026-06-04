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Село Джигда освободилось от воды в Аяно-Майском районе

По данным на утро 4 июня в селе Джигда не осталось подтопленных территорий. Вода также сошла с моста через реку Чуя. В селе Нелькан подтоплены 9 приусадебных участков и участок внутрипоселковой дороги. Паводковая обстановка стабилизируется, уровень воды на реке Мая продолжает снижаться.

По данным на утро 4 июня в селе Джигда не осталось подтопленных территорий. Вода также сошла с моста через реку Чуя. В селе Нелькан подтоплены 9 приусадебных участков и участок внутрипоселковой дороги. Паводковая обстановка стабилизируется, уровень воды на реке Мая продолжает снижаться.