Село Джигда освободилось от воды в Аяно-Майском районе

По данным на утро 4 июня в селе Джигда не осталось подтопленных территорий. Вода также сошла с моста через реку Чуя. В селе Нелькан подтоплены 9 приусадебных участков и участок внутрипоселковой дороги. Паводковая обстановка стабилизируется, уровень воды на реке Мая продолжает снижаться.