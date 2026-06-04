В Красноярском крае собственника сельхозучастка через суд обязали убрать свалку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как сообщили в краевом Управлении Россельхознадзора, судебное решение поступило в ведомство 1 июня. Согласно ему, владелец участка должен в течение трех месяцев привести загрязненную часть земли в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.
Речь идет об участке на территории Солонцовского сельсовета. Нарушения там выявили еще в августе 2025 года во время внеплановой проверки, согласованной с краевой прокуратурой.
Специалисты установили, что сельскохозяйственная земля была захламлена твердыми коммунальными и строительными отходами. Площадь несанкционированного размещения мусора составила 3482 кв. м. При этом участок по сельхозназначению не использовался.
По итогам проверки собственнику назначили административный штраф и выдали предписание об устранении нарушений. В установленный срок оно исполнено не было.
В декабре 2025 года Россельхознадзор обратился в суд. Октябрьский районный суд Красноярска удовлетворил требования ведомства и обязал собственника ликвидировать свалку.
В Россельхознадзоре отмечают, что стихийные свалки опасны для сельхозземель. При разложении отходов в почву попадают вредные вещества, которые ухудшают качество угодий. Кроме того, скопление пластика, полиэтилена и других горючих материалов повышает риск пожаров и создает угрозу экологической безопасности.