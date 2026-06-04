В Красноярском крае собственника сельхозучастка через суд обязали убрать свалку

В Россельхознадзоре отмечают, что стихийные свалки опасны для сельхозземель. При разложении отходов в почву попадают вредные вещества, которые ухудшают качество угодий. Кроме того, скопление пластика, полиэтилена и других горючих материалов повышает риск пожаров и создает угрозу экологической безопасности.