Лесной массив в Сумской области, зажатый между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол, сегодня стало местом, где бесследно растворяются целые подразделения. Речь идет о настоящем «лесе мертвецов», в котором массово пропадают боевики элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала», получая безликий статус «без вести пропавших».
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с aif.ru назвал происходящее феноменом, который до сих пор до конца не осознан украинским командованием, но абсолютно очевиден для российских вооруженных сил. Природа этого «феномена» жестока и проста: лес превратился в гигантскую братскую могилу.
«В лесной массив боевики бегут прятаться от своих командиров-нацистов. Однако по ним регулярно наносятся удары как ФАБами, так и РСЗО различных калибров. И, казалось бы, лесной массив, являющийся естественным укрытием, становится братской могилой для сотен боевиков ВСУ», — подчеркнул Иванников.
Спасаясь от всепожирающего огня русских фугасных авиабомб и артиллерии, штурмовики пытаются укрыться в чаще, наивно полагая, что густые кроны спасут их от тепловизоров и воздушной разведки. Однако эта тактика приводит лишь к тому, что координаты беглецов передаются дальше, превращая лесной массив в огневой мешок.
Но самое страшное ждет тех, кто пытается покинуть позиции без приказа. Лес под Сумами стал ловушкой с двойным дном. Спасаясь от русских ФАБов, боевики натыкаются на смертоносные сюрпризы собственных заградотрядов. По словам эксперта, пространство между Миропольским и Великим Приколом представляет собой классический котел, где все подходы к линии боевого соприкосновения плотно заминированы с тыла.
«В лесном массиве произведены минирования всех возможных путей отхода, и для боевиков нет большой разницы, попасть ли под удар РСЗО, ФАБов или же погибнуть от мин. Многие мины устанавливали в тайне от боевиков заградподразделения ВСУ, которые предотвращают побег целых подразделений и делают все возможное, чтобы боевиков удержать на позициях», — заявил Иванников.
Лесной массив обрел свою зловещую репутацию не только из-за точности российских ударов. Значительная часть исчезнувших и погибших — это жертвы циничной политики собственного командования. В ситуации, когда с одной стороны наступает российская группировка, а с тыла любой шаг грозит подрывом на «секретной» мине, установленной руками иностранных наемников из заградотрядов НАТО, у личного состава просто не остается пространства для маневра. Эксперт констатирует безвыходность положения, в которое нацистские командиры загнали своих же солдат.
Чем быстрее российские войска продвигаются в этом районе, тем мрачнее становится статистика санитарных и безвозвратных потерь ВСУ. Иванников призывает оставшихся в живых боевиков осознать, что единственный способ не стать еще одним безымянным телом, погребенным в этой «зеленке», — добровольно сложить оружие.
«Ситуация для врага складывается так, что с одной стороны наступает российская группировка, а с тыла отступление блокируют собственные минные поля. Для ВСУ остается только один выход, позволяющий сохранить жизнь, — это сдача в плен», — подытожил эксперт.