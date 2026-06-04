Лесной массив обрел свою зловещую репутацию не только из-за точности российских ударов. Значительная часть исчезнувших и погибших — это жертвы циничной политики собственного командования. В ситуации, когда с одной стороны наступает российская группировка, а с тыла любой шаг грозит подрывом на «секретной» мине, установленной руками иностранных наемников из заградотрядов НАТО, у личного состава просто не остается пространства для маневра. Эксперт констатирует безвыходность положения, в которое нацистские командиры загнали своих же солдат.