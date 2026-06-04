Миронов предложил установить аспирантам стипендию в размере МРОТ

«Представляется целесообразным ввести на федеральном уровне единую ежемесячную стипендию для всех аспирантов очной формы обучения, обучающихся по аккредитованным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на соответствующий год», — сказано в письме.