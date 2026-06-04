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Миронов предложил установить аспирантам стипендию в размере МРОТ

Миронов предложил ввести для аспирантов стипендию в размере МРОТ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести единую ежемесячную стипендию аспирантов очной формы обучения в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Официальное обращение министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным ввести на федеральном уровне единую ежемесячную стипендию для всех аспирантов очной формы обучения, обучающихся по аккредитованным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на соответствующий год», — сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в настоящее время государственная академическая стипендия аспирантов-очников в среднем составляет 5−10 тысяч рублей, что ниже МРОТ и величины прожиточного минимума.

Он добавил, что наиболее успешные аспиранты получают резидентские и правительственные стипендии, но их немного, и поэтому «Справедливая Россия» предлагает ввести единую ежемесячную стипендию.

«Такое решение позволит увеличить престиж аспирантуры и создаст базовый социальный лифт для молодых исследователей. Аспиранты смогут больше времени уделять написанию диссертации, подготовке научных публикаций, участию в конференциях и стажировках», — заключил лидер партии.