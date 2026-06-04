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В Красноярске пройдет акция «Свеча памяти» в честь 85-летия начала Великой Отечественной войны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 июня жители города смогут принять участие в акции «Свеча памяти. Красноярск помнит», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 июня жители города смогут принять участие в акции «Свеча памяти. Красноярск помнит», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Мероприятие пройдет на площади возле музея «Мемориал Победы» на ул. Дудинской, 2а. В 21:30 участники акции выложат из зажженных свечей цифру 85 и фразу «Красноярск помнит». В этом году организаторы планируют зажечь 3,5 тысячи свечей.

Для участия необходимо до 15 июня пройти онлайн-регистрацию и указать данные своего героя — имя, фамилию и воинское звание. После этого участники получат именную свечу с табличкой.

Те, кто не успеет зарегистрироваться заранее, смогут сделать это на месте с помощью волонтеров с 20:30 до 21:30.

Для красноярцев, не знающих истории своих родственников-фронтовиков, подготовят свечи с именами героев, увековеченных на мемориальных плитах Площади Победы. Зажечь их сможет любой желающий.

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