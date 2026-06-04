В Хабаровском крае запустили проект по популяризации местных баз отдыха

— Это бывшее военное сооружение. Оно было в форме креста, причем ориентировано на восток по всем православным канонам. Владыка Игнатий его увидел и сказал: «Вот вам готовый храм!» А раз он под землей, то освятили его в честь Киево-Печерских святых. Когда здесь образовалась обитель, рядом не было баз отдыха. Мы переживали, что с их появлением начнутся гулянки, крики и прочее, но все чинно. Люди понимают, что тут храм. Бывает, приезжают сюда из любопытства: посмотрят, посидят на службе под иконами. А сейчас уже несколько человек стали нашими прихожанами, — рассказывает помощник настоятеля Алексей Корзун.