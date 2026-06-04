Как личинка становится королевой: ученые раскрыли секрет пчелиного улья

Та же закономерность выявлена у азиатских и европейских медоносных пчел, что указывает на эволюционную древность этой стратегии. В междисциплинарном исследовании приняли участие ученые из областей психологии, физиологии, материаловедения, химии и геномики. Десятилетиями биология приводила пчелиную матку как простейший пример влияния особого питания. Новые данные показывают: матка становится королевой не только из-за рациона, но и благодаря тому, что вся колония сообща формирует ее развитие.