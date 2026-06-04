Глава ЦБ Набиуллина не фигурирует в деловой программе ПМЭФ: почему ее исключили из числа спикеров

В Петербурге в июне традиционно проходит международный экономический форум. Участники выступают на сессиях с деловыми программами. Одним из спикеров была глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако больше она не принимает участие в деловой программе «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». Источник рассказал «Ведомостям», с чем может быть связано исключение главы ЦБ из числа спикеров.