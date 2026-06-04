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В Госдуме предложили выплачивать россиянам 13-ю пенсию

Коломейцев: 13-я пенсия может стать хорошей мерой социальной поддержки.

Источник: Комсомольская правда

13-я пенсия может стать эффективной мерой социальной поддержки для россиян. С предложением ввести такую выплату выступил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

«Особенно 13-я пенсия может быть важна для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода», — сказал он РИА Новости.

Депутат добавил, что это не только даст возможность людям почувствовать заботу со стороны государства, но и станет полезно для экономики, так как пенсионеры потратят эти деньги в магазинах.

Напомним, что подобное предложение вносится регулярно уже на протяжении десяти лет.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести в РФ 13-ю зарплату, а профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов раскритиковал эту идею, и вот почему.