В Госдуме предложили выплачивать россиянам 13-ю пенсию

13-я пенсия может стать эффективной мерой социальной поддержки для россиян. С предложением ввести такую выплату выступил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
«Особенно 13-я пенсия может быть важна для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода», — сказал он РИА Новости.
Депутат добавил, что это не только даст возможность людям почувствовать заботу со стороны государства, но и станет полезно для экономики, так как пенсионеры потратят эти деньги в магазинах.
Напомним, что подобное предложение вносится регулярно уже на протяжении десяти лет.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести в РФ 13-ю зарплату, а профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов раскритиковал эту идею, и вот почему.